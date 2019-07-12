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Луценка викликали на допит у НАБУ в зв'язку зі справою Євромайдану. Фото: "Цензор.НЕТ"

Луценка викликали на допит у НАБУ в зв’язку зі справою Євромайдану (ДОКУМЕНТ)

12 лип 2019, 16:27
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) очікує допиту генпрокурора Юрія Луценка, щоб обговорити прийняття ним рішення щодо передачі кримінального провадження про учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

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Допит Луценка призначений на 15.00 у понеділок, 15 липня. За словами прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, Луценко на допиті буде присутній в якості свідка у кримінальному провадженні, яке було розпочато за заявою Олександра Горошинського — адвоката «беркутів» і Януковича. Про це Сарган інформує на своїй сторінці у Facebook, докладаючи відповідний документ.

Луценка викликали на допит у НАБУ в зв'язку зі справою Євромайдану. Фото: сторінка Лариси Сарган у Facebook

Дане виробництво зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Як зазначає Сарган, передачу справи Луценко зробив для того, щоб здійснити ефективне досудове розслідування. Проте, саме через ці дії генпрокурора у НАБУ було відкрито кримінальне провадження за статтею зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав подання у Раду на звільнення Юрія Луценка. Причиною такого рішення глави держави стала відсутність у Луценка вищої юридичної освіти і необхідного досвіду роботи.

Джерело: Ракурс


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