Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Виталия Маркива приговорили к 24 годам лишения свободы, фото: МВД Украины

Украинского нацгвардейца Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы

12 июл 2019, 16:54
999

Суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли во время боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил активист одной из украинских общин в Италии Олесь Городецкий.

Обвинение требовало для Маркива 17 лет заключения, в то же время его адвокаты настаивали на освобождении из-за недостатка доказательств.

Маркива задержали 30 июня 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья. Его обвиняли в убийстве по предварительному сговору Рокелли и его переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года в районе Славянска возле горы Карачун на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита Маркива настаивала, что погибшие находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.

Напомним, в мае на заседании суда над Маркивым участвовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Украинского нацгвардейца Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы

Украинского нацгвардийца Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам заключения по обвинению в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли, который погиб от минометного огня во время боевых действий на Донбассе в 2014 году

Новости мира
16:54

«До встречи в Раде!»: Парубий в полупустом зале закрыл заключительное пленарное заседание парламента VIII созыва (ФОТО)

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 12 июля в полупустом зале парламента закрыл заключительное заседание парламента восьмого созыва. Через неделю в Украине пройдут досрочные выборы нового праламента

Новости Украины
13:51
Новости партнеров
Загрузка...