Виталия Маркива приговорили к 24 годам лишения свободы, фото: МВД Украины

https://racurs.ua/n124226-ukrainskogo-nacgvardeyca-vitaliya-markiva-italyanskiy-sud-prigovoril-k-24-godam-turmy.html

Ракурс

Суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли во время боевых действий на Донбассе в 2014 году.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил активист одной из украинских общин в Италии Олесь Городецкий.

Обвинение требовало для Маркива 17 лет заключения, в то же время его адвокаты настаивали на освобождении из-за недостатка доказательств.

Маркива задержали 30 июня 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья. Его обвиняли в убийстве по предварительному сговору Рокелли и его переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года в районе Славянска возле горы Карачун на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита Маркива настаивала, что погибшие находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.

Напомним, в мае на заседании суда над Маркивым участвовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.