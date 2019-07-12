Главные новости за 12 июля: приговор нацгвардейцу Маркиву, завершилось заключительное пленарное заседание Рады

Итальянский суд приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n124239-glavnye-novosti-za-12-iulya-prigovor-nacgvardeycu-markivu-zavershilos-zakluchitelnoe-plenarnoe.html

Ракурс

Сегодня суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в якобы причастности к убийству в мае 2014 года минометным огнем итальянского журналиста Андреа Рокелли, который находился на контролируемой тогда боевиками территории Донбасса.

Loading...

Андреа Дзанончелли, прокурор по этому делу, отметил, что удивлен таким суровым приговором суда. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что это решение суда будет обжаловано.

Суд также решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении депутата Верховной Рады Украины Богдана Маткивского, который был командиром подразделения Национальной гвардии, которому подчинялся Маркив.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре срочно заняться возвращением Маркива в Украину.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня закрыл заключительное пленарное заседание парламента VIII созыва. Десятая сессия Рады этого созыва завершит работу 19 июля.

В Верховной Раде уже зарегистрирован президентский законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очистке власти», направленный на усиление люстрации. Этим законопроектом предлагается люстрировать всех лиц, которые в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 гола занимали ряд руководящих должностей в Украине.

Послы стран «Большой семерки» отреагировали на этот законопроект, отметив, что избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, но при этом не стоит неизбирательно возлагать запрет на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления.

Институт национальной памяти обратился с письмом в Генпрокуратуру и Нацполицию в связи с установлением в Харькове бюста советскому маршалу Георгию Жукову. Правоохранительные органы просят проверить обстоятельства этого события, возбудить уголовное производство и привлечь виновных к ответственности. В институте отмечают, что установка памятника Жукову нарушает закон о декоммунизации.