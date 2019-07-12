Аваков отреагировал на вынесенный итальянским судом приговор нацгвардейцу Маркиву

Арсен Аваков, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n124229-avakov-otreagiroval-na-vynesennyy-italyanskim-sudom-prigovor-nacgvardeycu-markivu.html

Ракурс

Министр внутренних дел Аресен Аваков отреагировал на вынесение судом итальянского города Павия приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркивым, которого приговорили к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве минометным огнем журналиста Андреа Рокелли во время боевых действий в районе Славянска в 2014 году.

Loading...

Министр назвал это решение итальянского суда «несправедливым и позорным», пообещав, что оно будет обжаловано.

Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе, — отмечает Аваков.

Андреа Рокелли и его российский переводчик Андрей Миронов погибли возле горы Карачун 24 мая 2014 года, находясь на контролируемой тогда боевиками территории. Защита Маркива настаивала, что погибшие были без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.

Маркива, который имеет итальянское и украинское гражданство, задержали на территории Италии 30 июня 2017 года.

Напомним, Аваков в мае участвовал в заседании суда над Маркивым.