В Швеции за изнасилование осудили мужчину, который не получил четкого согласия на секс. Фото: "Украинская правда"

https://racurs.ua/n124228-v-shvecii-za-iznasilovanie-osudili-mujchinu-kotoryy-ne-poluchil-chetkogo-soglasiya-na-seks.html

Ракурс

Отсутствие четкого согласия женщины на секс привело мужчину на скамью подсудимых в Швеции. Пара познакомилась в социальной сети.

Loading...

Верховный суд Швеции отменил постановление суда низшей инстанции и признал мужчину виновным в изнасиловании за секс без четкого согласия. По решению суда, 11 июля он получил восемь месяцев тюремного заключения. Об этом сообщает AP News.

По словам мужчины, женщина вела себя пассивно и не высказалась четко, хочет ли она принять участие в половых актах. Сам же он не знал, что на самом деле женщина была против секса.

Суд заявил, что его решение стало проверкой законодательства, введенного более года назад. Оно предполагает получение четкого согласия на сексуальный контакт, потому что иначе такой секс будет считаться изнасилованием.

Ранее «Ракурс» сообщал, что соцсеть Facebook ввела новые ограничения, которые стали настоящей секс-цензурой. В частности, запретили использование выражений сексуального характера, поскольку они могут из-за особенностей культуры разных стран расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями.