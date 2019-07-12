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Погода в Украине 13 июля: дожди пройдут в большинстве регионов. Фото: Pixabay

Погода в Украине 13 июля: дожди пройдут в большинстве регионов (КАРТА)

12 июл 2019, 17:13
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Погода в Украине 13 июля будет достаточно нестабильной и переменчивой. Температура воздуха прогреется от 5° тепла ночью и до 27° днем.

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В большинстве регионов страны ожидаются дожди, иногда с грозами. Солнечная погода порадует только жителей приморских областей. Об этом информирует украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 июля будет дождливой днем, а ночью существенных осадков не ожидается. Столбики термометров ночью поднимутся до 12−14 теплых градусов, а днем — до 21−23°.

Во Львове также днем пройдут дожди, которые к вечеру должны завершиться. Температура воздуха днем составит около 21−23°, а ночью — от 10 до 12°.

В Днепре днем будет дождливо, а ночью осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до 22−24°, а ночью температура опустится до 12−14°.

В Одессе погода порадует солнцем и отсутствием осадков как днем, так и в ночное время. Столбики термометров днем поднимутся до 24−26°, а ночью — до 14−16°.

В Харькове днем ожидается дождь, местами с грозами, а ночью осадки прекратятся. Днем температура воздуха составит 22−24°, а ночью — 11−13°.

Погода в Украине 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 июля ожидается спокойной и стабильной. В течение суток возможны лишь незначительные возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 июля. Фото: gismeteo

Источник: Ракурс


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