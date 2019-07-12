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Погода в Україні 13 липня: дощі пройдуть у більшості регіонів. Фото: Pixabay

Погода в Україні 13 липня: дощі пройдуть у більшості регіонів (КАРТА)

12 лип 2019, 17:13
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Погода в Україні 13 липня буде досить нестабільною і мінливою. Температура повітря прогріється від 5° тепла вночі і до 27° вдень.

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У більшості регіонів країни очікуються дощі, іноді з грозами. Сонячна погода порадує тільки жителів приморських областей. Про це інформує український Гідрометцентр.

Погода в Києві 13 липня буде дощовою днем, а вночі істотних опадів не очікується. Стовпчики термометрів вночі піднімуться до 12−14 теплих градусів, а вдень — до 21−23°.

У Львові також вдень пройдуть дощі, які до вечора повинні завершитися. Температура повітря вдень складе близько 21−23°, а вночі — від 10 до 12°.

У Дніпрі днем дощитиме, а вночі опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 22−24°, а вночі температура опуститься до 12−14°.

У Одесі погода порадує сонцем і відсутністю опадів як днем, так і в нічний час. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 24−26°, а вночі — до 14−16°.

У Харкові вдень очікується дощ, місцями з грозами, а вночі опади припиняться. Вдень температура повітря складе 22−24°, а вночі — 11−13°.

Погода в Україні 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка у Києві 13 липня очікується спокійною і стабільною. Протягом доби можливі лише незначні обурення.

Геомагнітна обстановка у Києві 13 липня. Фото: gismeteo

Джерело: Ракурс


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