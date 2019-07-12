У Швеції за зґвалтування засудили чоловіка, який не отримав чіткої згоди на секс. Фото:"Українська правда"

https://racurs.ua/ua/n124228-u-shveciyi-za-z-valtuvannya-zasudyly-cholovika-yakyy-ne-otrymav-chitkoyi-zgody-na-seks.html

Ракурс

Відсутність чіткої згоди жінки на секс привела чоловіка на лаву підсудних у Швеції. Пара познайомилася в соціальній мережі.

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Верховний суд Швеції скасував постанову суду нижчої інстанції і визнав чоловіка винним у зґвалтуванні за секс без чіткої згоди. За рішенням суду, 11 липня він отримав вісім місяців тюремного ув’язнення. Про це повідомляє AP News.

За словами чоловіка, жінка поводилася пасивно і не висловилася чітко, чи хоче взяти участь у статевих актах. Сам же він не знав, що насправді жінка була проти сексу.

Суд заявив, що його рішення стало перевіркою законодавства, запровадженого понад рік тому. Воно передбачає отримання чіткої згоди на сексуальний контакт, бо інакше такий секс вважатиметься зґвалтуванням.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що соцмережа Facebook ввела нові обмеження, які стали справжньою секс-цензурою. Зокрема, зaбoрoнили викoристaння вирaзів сексуaльнoгo хaрaктеру, бo вoни мoжуть через oсoбливoсті культури різних крaїн рoзцінювaтися як дoмaгaння тa перешкoджaти спілкувaнню з друзями.