Аваков відреагував на ухвалений італійським судом вирок нацгвардійцю Марківу

Арсен Аваков, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124229-avakov-vidreaguvav-na-uhvalenyy-italiyskym-sudom-vyrok-nacgvardiycu-markivu.html

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Міністр внутрішніх справ Аресен Аваков відреагував на ухваленний судом італійського міста Павія вирок Українському нацгвардійцю Віталію Марківу, котрого засудили до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у вбивстві мінометним вогнем журналіста Андреа Рокеллі під час бойових дій в районі Слов’янська в 2014 році.

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Міністр назвав це рішення італійського суду «несправедливим та ганебним», пообіцявши, що воно буде оскаржене.

Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі, — наголошує Аваков.

Андреа Рокеллі та його російський перекладач Андрій Миронов загинули неподалік гори Карачун 24 травня 2014 року, перебуваючи на контрольованій тоді бойовиками території. Захист Марківа наполягав, що загиблі були без опізнавальних знаків і потрапили під перехресний вогонь.

Марківа, який має італійське та українське громадянство, затримали на території Італії 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, Аваков у травні брав участь в засіданні суду над Марківим.