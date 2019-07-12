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Ракурс
Богдан Маткивский, фото: «Википедия»

Приговор Маркиву: в Италии могут открыть дело против депутата Верховной Рады

12 июл 2019, 19:27
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Итальянский суд решил направить запросы на открытие уголовного производства в отношении депутата Верховной Рады Украины Богдана Маткивского по делу о гибели журналиста Андреа Рокелли во время боевых действий на Донбассе в 2014 году.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий.

Сегодня по этому делу суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам лишения свободы украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Маткивский был командиром подразделения Национальной гвардии, которому подчинялся Маркив.

Рокелли погиб 24 мая 2014 года в районе города Славянска, находясь на территории, которую тогда контролировали боевики. Вместе с ним погиб его переводчик Андрей Миронов. Защита Маркива настаивала, что они, будучи без опознавательных знаков, стали жертвами перекрестного огня.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня заверил, что решение суда будет обжаловано. По его словам, в гибели Маркива виновата Россия, развязавшая войну на Донбассе.

Источник: Ракурс


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999

Приговор Маркиву: в Италии могут открыть дело против депутата Верховной Рады

Итальянский суд решил направить запросы на открытие уголовного производства в отношении народного депутата Богдана Маткивского по делу о гибели в 2014 году на Донбассе журналиста Андреа Рокелли

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