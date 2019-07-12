Когда появился сон установили американские ученыеhttps://racurs.ua/n124231-kogda-poyavilsya-son-ustanovili-amerikanskie-uchenye.htmlРакурс
Нейронные структуры сна появились по крайней мере 450 млн лет назад.
К такому выводу пришли американские ученые из Стэндфордского университета исследуя соответствующие мозговые процессы у рыб, сообщает пресс-служба этого вуза.
Исследователи обнаружили, что картины мозга у спящих данио-рерио (популярных аквариумных пресноводных рыб семейства карповых) похожи на такие же, как и в сухопутных позвоночных. Это свидетельствует о том, что такие сигнатуры сна развивались до того, как водные и наземные животные разошлись в процессе эволюции.
Ученые уже более 100 лет знают, что рыбы вступают в сонное состояние, но до сих пор они не знали, напоминает ли их сон аналогичное состояние сухопутных животных.
Исследователи обнаружили, что во время сна у данио наблюдаются два состояния, подобные тем, что встречаются у млекопитающих, пресмыкающихся и птиц: медленный сон и парадоксальный (быстрый) сон, который характеризуется быстрым движением глаз. Хотя рыбы не двигают свои глаза во время быстрого сна, мозговые и мышечные сигналы у них похожи (рыбы также не закрывают глаза, когда они спят, поскольку у них нет век).
Это открытие является первым случаем, когда эти состояния мозга были зафиксированы у рыб.
Другие аспекты их состояния сна подобны тем, которые наблюдаются у сухопутных позвоночных животных.
Они теряют мышечный тонус, их сердцебиение падает, они не реагируют на раздражители — единственное реальное отличие заключается в отсутствии быстрого движения глаз во время быстрого сна, — отмечают исследователи.
В то время как ученые не могут сказать наверняка, что все животные спят, это, кажется, универсальная потребность среди позвоночных и беспозвоночных.
Впрочем, точные преимущества, которые предоставляет сон живым организмам, до сих пор остаются тайной.
Это важнейшая функция, — отмечают исследователи, — но мы не знаем точно, что сон делает.
Напомним, ученые установили, что избыток сна у взрослых людей может повредить здоровью.