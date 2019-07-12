Сон у риб схожий на сон сухопутних тварин

https://racurs.ua/ua/n124231-koly-z-yavyvsya-son-vstanovyly-amerykanski-vcheni.html

Ракурс

Нейронні структури сну з’явилися принаймні 450 млн років тому.

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Такого висновку дійшли американські учені зі Стенфордського університету досліджуючи відповідні мозкові процеси у риб, повідомляє прес-служба цього вишу.

Дослідники виявили, що картини мозку у сплячих даніо-реріо (популярних акваріумних прісноводних риб родини коропових) схожі на такі ж, як і в сухопутних хребетних. Це свідчить про те, що такі сигнатури сну розвивалися до того, як водні та наземні тварини розійшлися в процесі еволюції.

Вчені вже понад 100 років знають, що риби вступають у сонний стан, але досі вони не знали, чи нагадує їхній сон аналогічний стан сухопутних тварин.

Дослідники виявили, що при сну в даніо спостерігаються два стани, подібні до тих, що зустрічаються в ссавців, плазунів і птахів: повільний сон і парадоксальний (швидкий) сон, який характеризується швидким рухом очей. Хоча риби не рухають свої очі під час швидкого сну, мозкові і м’язові сигнали в них схожі (риби також не закривають очі, коли вони сплять, оскільки у них немає повік).

Це відкриття є першим випадком, коли ці стани мозку були зафіксовані в риб.

Інші аспекти їхнього стану сну подібні до тих, що спостерігаються у сухопутних хребетних тварин.

Вони втрачають м’язовий тонус, їхнє серцебиття падає, вони не реагують на подразники — єдина реальна відмінність полягає в відсутності швидкого руху очей під час швидкого сну, — наголошують дослідники.

У той час як вчені не можуть сказати напевно, що всі тварини сплять, це, здається, універсальна потреба серед хребетних і безхребетних.

Втім, точні переваги, які надає сон живим організмам, досі залишаються таємницею.

Це найважливіша функція, — наголошують дослідники, — але ми не знаємо точно, що сон робить.

Нагадаємо, вчені встановили, що надлишок сну у дорослих людей може зашкодити здоров’ю.