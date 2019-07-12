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Дарья Снигур, фото: UATV

Украинская теннисистка вышла в финал юниорского Уимблдона

12 июл 2019, 18:09
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Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона, который в эти проходит в Великобритании.

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Представительницу США Эмму Наварро Снигур одолела со счетом 6:3, 6:0. Для победы ей понадобилось всего 45 минут. Об этом сообщает издание «Большой теннис Украины».

В финале Снигур встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) и Алекса Ноэль (США).

Таким образом Снигур стала пятой представительницей Украины, которая попала в финал юниорского Уимблдона. Ранее до этого этапа соревнований доходили Екатерина Бондаренко, Татьяна Перебийнис, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Однако победить в финале удалось лишь Бондаренко в 2004 году.

Снугир в этом году уже встречалась с Наварро на полях международных соревнований по теннису. В январе она победила Наварро в Мельбурне в рамках Australian Open Junior Championships, а в июне уступила в четвертьфинале Roland Garros Junior Championships.

Напомним, клуб All England Club, в котором проводится Уимблдон, для нынешних соревнований усовершенствовал свои технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать непреднамеренного фаворитизма при освещении теннисных матчей.


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