В Уимбилдоне до 14 июля продлится турнир по теннису

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Усилия, направленные на то, чтобы сделать искусственный интеллект более справедливым и беспристрастным, теперь распространились и на корты Уимблдона.

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Клуб All England Club, в котором проводится знаменитый британский теннисный турнир, добавляет усовершенствования в технологии искусственного интеллекта на нынешнем турнире, направленные на устранение предвзятости в сгенерированных компьютером видеороликах лучших моментов матчей, сообщает AP.

Клуб использует искусственный интеллект, чтобы он анализировал многие часы видеоматериалов и автоматически выбирал лучшие кадры из теннисных матчей, сыгранных на расположенных здесь 18 кортах.

Искусственный интеллект выбирает моменты теннисных поединков, руководствуясь определенными критериями, включая и то, демонстрирует ли игрок популярный победный жест в виде сжатого кулака на полусогнутой руке (так называемый fist pump) и сколько аудитория аплодирует после определенных моментов. Затем поклонники могут смотреть сгенерированные видео онлайн, а игроки могут использовать их для просмотра своих результатов.

Для нынешнего турнира, который продлится до 14 июля, искусственный интеллект был модернизирован, чтобы избежать непреднамеренного фаворитизма к игрокам, которые больше жестикулируют или имеют более громкую фан-базу. Цель нововведений заключается в том, чтобы столь же опытные, но более сдержанные в эмоциях спортсмены получали такое же представление на видео.

Тот факт, что вы не демонстрируете победных жестов, еще не значит, что это был неудачный удар, — отмечает Сэм Седдон, исполнительный директор компании IBM, которая поставляет соответствующие технологии теннисному клубу.

По словам Седдона, система искусственного интеллекта IBM Watson сканирует видеозаписи и оценивает их за аплодисментами толпы, жестам игроков и важностью каждого добытого очка, чтобы создать своеобразный «рейтинг воодушевления» и дать возможность найти лучшие моменты.

Эти оценки теперь корректируются, чтобы сгладить любые предубеждения, поскольку в противном случае «у вас может возникнуть ситуация, когда не все лучшие моменты матча будут определены», отмечает Седдон.

Напомним, в Японии искусственный интеллект недавно задействовали для определения ситуаций, когда детям может понадобиться защита от домашнего насилия.