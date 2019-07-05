У Вімбілдоні до 14 липня триватиме турнір з тенісу

https://racurs.ua/ua/n123950-vimbldon-udoskonaluie-tehnologiyi-shtuchnogo-intelektu-schob-zmenshyty-uperedjenist-u-vysvitlenni.html

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Зусилля, спрямовані на те, щоб зробити штучний інтелект більш справедливим та неупередженим, тепер поширилися й на корти Вімблдону.

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Клуб All England Club, в якому проводиться знаменитий британський тенісний турнір, додає удосконалення до технологій штучного інтелекту на цьогорічному турнірі, спрямовані на усунення упередженості в згенерованих комп’ютером відеороликах кращих моментів матчів, повідомляє AP.

Клуб використовує штучний інтелект, щоб він аналізував години відеоматеріалів і автоматично вибирав кращі кадри з тенісних матчів, зіграних на розташованих тут 18 кортах.

Штучний інтелект вибирає моменти тенісних поєдинків, керуючись певними критеріями, включаючи й те, чи демонструє гравець популярний переможний жест у вигляді стиснутого кулака на напівзігнутій руці (так званий fist pump) і скільки аудиторія аплодує після певних моментів. Потім шанувальники можуть дивитися згенеровані відео онлайн, а гравці можуть використовувати їх для перегляду своїх результатів.

Для цьогорічного турніру, який триватиме до 14 липня, штучний інтелект було модернізовано, щоб уникнути ненавмисного фаворитизму до гравців, які більше жестикулюють або мають більш гучну фан-базу. Мета нововведень полягає в тому, щоб настільки ж досвідчені, але більш стримані в емоціях спортсмени отримували таке ж представлення на відео.

Той факт, що ви не демонструєте переможних жестів, ще не означає, що це був невдалий удар, — зазначає Сем Седдон, виконавчий директор компанії IBM, котра постачає відповідні технології тенісному клубу.

За словами Седдона, система штучного інтелекту IBM Watson сканує відеозаписи й оцінює їх за оплесками натовпу, жестам гравців і важливістю кожного здобутого очка, щоб створити своєрідний «рейтинг наснаги» і дати можливість знайти найкращі моменти.

Ці оцінки тепер коригуються, щоб згладити будь-які упередження, оскільки в іншому випадку «у вас може виникнути ситуація, коли не всі кращі моменти матчу будуть визначені», наголошує Седдон.

Нагадаємо, у Японії штучний інтелект нещодавно задіяли для визначення ситуацій, коли дітям може знадобитися захист від домашнього насилля.