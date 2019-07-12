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Ракурс
Дар’я Снігур, фото: UATV

Українська тенісистка вийшла в фінал юніорського Вімблдону

12 лип 2019, 18:09
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Українська тенісистка Дарина Снігур вийшла в фінал юніорського Вімблдону, котрий у ці відбувається у Великій Британії.

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Представницю США Емму Наварро Снігур здолала з рахунком 6:3, 6:0. Для перемоги їй знадобилося всього 45 хв. Про це повідомляє видання «Великий теніс України».

У фіналі Снігур зустрінеться з переможницею матчу Діан Паррі (Франція) й Алекса Ноель (США).

Таким чином Снігур стала п’ятою представницею України, котра потрапила до фіналу юніорського Вімблдону. Раніше до цього етапу змагань доходили Катерина Бондаренко, Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Проте перемогти у фіналі вдалося лише Бондаренко у 2004 році.

Снугір цьогоріч вже зустрічалася з Наварро на полях міжнародних змагань з тенісу. У січні вона перемогла Наварро в Мельбурні в межах Australian Open Junior Championships, а червні поступилася в чвертьфіналі Roland Garros Junior Championships.

Нагадаємо, клуб All England Club, в якому проводиться Вімблдон, для цьогорічних змагань удосконалив свої технології штучного інтелекту, щоб уникнути ненавмисного фаворитизму під час висвітлення тенісних матчів.


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