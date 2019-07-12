Вирок Марківу: в Італії можуть відкрити справу проти депутата Верховної Ради

Богдан Матківський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124232-vyrok-markivu-v-italiyi-mojut-vidkryty-spravu-proty-deputata-verhovnoyi-rady.html

Ракурс

Італійський суд вирішив направити запити на відкриття кримінального провадження щодо депутата Верховної Ради України Богдана Матківського у справі про загибель журналіста Андреа Рокеллі під час бойових дій на Донбасі у 2014 році.

Loading...

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив активіст української спільноти в Італії Олесь Городецький.

Сьогодні у цій справі суд італійського міста Павія засудив до 24 років позбавлення волі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Матківський був командиром підрозділу Національної гвардії, якому підпорядковувався Марків.

Рокеллі загинув 24 травня 2014 року в районі міста Слов’янська, перебуваючи на території, яку тоді контролювали бойовики. Разом із ним загинув його перекладач Андрій Миронов. Захист Марківа наполягав, що вони, будучи без розпізнавальних знаків, стали жертвами перехресного вогню.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні запевнив, що рішення суду буде оскаржене. За його словами, в загибелі Марківа винна Росія, котра розв’язала війну на Донбасі.