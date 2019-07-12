Удивительная птица жила 99 млн лет назад, фото: Pixels

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Ракурс

Китайские ученые обнаружили в янтаре лапы ископаемой птицы, который имела гипертрофированный третий палец.

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Это животное жило во времена динозавров — 99 млн лет назад, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Current Biology.

Отмечается, что первый случай, когда такая особенность лап наблюдается у птиц, современных или вымерших.

Я была очень удивлена, когда увидела янтарь, — отмечает профессор Лида Син из Китайского университета наук о Земле (Пекин). — Это показывает, что древние птицы были более разнообразными, чем мы думали. Они выработали много различных функций, чтобы приспособиться к своей среде.

Янтарь со стопой птицы, длиной 3,5 см и весом 5,5 г, был обнаружен около 2014 года в долине Хукавнг в Мьянме. В эпоху мезозоя эта долина была полна деревьев, которые вырабатывали смолу, которая вытекала из их коры. Растения и мелкие животные, такие как гекконы и пауки, часто попадали в смолу и становились окаменевшими янтарем спустя миллионы лет. Ученые открыли много вымерших животных, в том числе древнейшую известную пчелу и пернатый хвост динозавра, в янтаре из этой долины.

Ученые получили янтарь от местного янтарного трейдера, который не знал, которому животному принадлежит эта странная конечность.

Некоторые трейдеры думали, что это лапа ящерицы, потому что ящерицы, как правило, имеют длинные пальцы, — отмечает Син. — Хотя я никогда не видела птичий коготь, который так выглядит, я знаю, что это птица. Как и большинство птиц, эта лапа имеет четыре пальца, а ящерицы — пять.

Ученые просканировали янтарь рентгеновскими лучами и создали 3D-реконструкцию стопы. Они обнаружили, что третий палец птицы, размером 9,8 мм, на 41% длиннее ее второго пальца и на 20% длиннее, чем ее цевка (кость лапы птиц, расположенная между голенью и пальцами). Исследователи сравнили полученные коэффициенты с данным о 20 вымерших видах птиц той же эпохи и 62 существующих сегодня видах. Ни одна из птиц не имеет лап, напоминающих эту.

Исследователи назвали птицу Elektorornis chenguangi. Elektorornis означает «янтарная птица». Она относится к группе вымерших птиц под названием Enantiornithes, распространенного типа птиц, известных из мезозойской эры. Считается, что Enantiornithines вымерли на границе мелового и палеогенового периода около 66 млн лет назад вместе с динозаврами. У них нет живых потомков.

Основываясь на ископаемых останках, ученые считают, что Elektorornis был меньше воробья. Большую часть своего времени эта птица проводила на деревьях.

Напомним, в прошлом году в куске янтаря из Мьянмы ученые обнаружили древнейшего жука-опылителя.