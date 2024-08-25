Еще один способ выслеживания комарами людей установили ученые

Комары испытывают инфракрасное излучение людей

https://racurs.ua/n198654-esche-odin-sposob-vyslejivaniya-komarami-ludey-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Комарі-самці нешкідливі, але самкам потрібна кров для розвитку яєць. Хоча укус комара часто є не більш ніж тимчасовою неприємністю, у багатьох частинах світу він може мати тяжкі наслідки, спричиняючи такі захворювання як лихоманки та малярію

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Здатність передавати хвороби принесла комарам звання найсмертоноснішої тварини, тож не дивно, що вже понад 100 років проводяться ретельні дослідження того, як вони знаходять своїх жертв. Нещодавно було виявлено ще один спосіб, завдяки яким ці комахи полюють на людей, повідомляє прес-служба Університету Каліфорнії у Санта-Барбарі (США).

Раніше вчені вже встановили, що не існує єдиної ознаки, на яку покладаються ці комахи. Натомість вони поєднують інформацію від багатьох різних органів чуття на різних відстанях, зокрема:

CO2 від дихання жертви;

запахи;

зір;

конвекцію тепла від шкіри та вологості тіл жертв.

Однак кожен із цих сигналів має обмеження, — наголошується у статті. — Комахи мають поганий зір, і сильний вітер або швидкий рух людини можуть скинути відстеження їхніх хімічних органів чуття.

Тож дослідники цікавились, чи можуть комарі виявити більш надійно спрямований сигнал.

В результаті учені, провівши дослідження з комарами Aedes aegypti, котрі надзвичайно добре вміють знаходити своїх жертв, додали до відомого «репертуару» комарів ще одне відчуття — інфрачервоне виявлення.

Інфрачервоне випромінювання від джерела, температура якого приблизно дорівнює температурі людської шкіри, у поєднанні з CO2 та запахом людини подвоювало загальну активність комах, спрямовану на пошук господаря, — зазначає прес-служба вишу. — Комарі в переважній більшості орієнтувалися на це інфрачервоне джерело під час пошуку хазяїна.

Зазначається, що:

за приблизно 10 см комарі можуть виявити тепло, що піднімається з людської шкіри і вони можуть безпосередньо відчути температуру нашої шкіри, як тільки приземляться;

але енергія від тепла також може проходити більші відстані при перетворенні в електромагнітні хвилі, як правило, в інфрачервоному діапазоні спектру. Виявилося, що для комарів інфрачервоний спектр залишається ефективним способом виявлення жертви на відстань до приблизно 70 см.

Те, що попередні дослідження не спостерігали жодного впливу теплового інфрачервоного впливу на поведінку комарів, дослідники пояснюють методологією:

учені подавали лише інфрачервоний сигнал без будь-яких інших сигналів. Однак лише один сигнал на стимулює комах до пошуку жертв;

дослідники встановили, що для комарів інфрачервоне випромінювання має значення лише в контексті інших сигналів, таких як підвищений рівень CO2 і людський запах.

Дослідники також з’ясували, де знаходиться цей інфрачервоний детектор і як він працює на морфологічному та біохімічному рівнях. Вже було відомо, що наконечники антен комара мають нейрони, котрі відчувають тепло. Виявилося, що видалення їх усунуло також здатність комарів виявляти інфрачервоне випромінювання.

За словами учених, це відкриття, зокрема: