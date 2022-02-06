Какие цвета привлекают комаров, установили ученые

Комаров привлекает красный цвет

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Комаров привлекают красный, оранжевый и черный цвет при наличии запаха человеческого тела. В то же время другие цвета, такие как зеленый, фиолетовый, синий и белый, в этих условиях комаров не привлекают.

Это установили ученые из Университета штата Вашингтон (США) в ходе наблюдений за поведением самок комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика и желтую лихорадку, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению ученых, это объясняет, как комары находят своих жертв, поскольку кожа человека, независимо от общей пигментации, выдает сильный красно-оранжевый «сигнал» для глаз.

Когда они чувствуют запах определенных соединений, например CO2 из нашего дыхания, этот запах стимулирует глаза искать определенные цвета и другие визуальные модели, связанные с потенциальным хозяином, и направляться к ним, — отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что сокрытие этих привлекательных для комаров цветов на коже или использование одежды, избегающей соответствующих цветов, может быть способом предотвратить укусы этих насекомых.

По словам исследователей, реакция комаров в этой ситуации сравнима с реакцией людей, почувствовавших характерный запах пищи.

Представьте себе, что вы внезапно почувствовали запах корицы и пирогов во время пешей прогулки. Ваши глаза сразу начнут искать пекарню, из которой исходят эти ароматы. Нам удалось открыть и изучить подобную реакцию, которую испытывают комары при ощущении аромата пищи, — отмечают ученые.

Таким образом, цвет стал четвертым известным признаком, привлекающим комаров. Ранее уже было известно, что этих насекомых также привлекают:

дыхание;

запах пота;

температура кожи.

Комары определяют наличие вблизи жертв благодаря избытку углекислого газа в воздухе, а благодаря теплу тела и запаху пота человека устанавливают точки для «посадки» на теле.

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Так, в ходе экспериментов избыток углекислого газа в воздухе заставлял насекомых преодолевать даже достаточно большие расстояния до голой руки экспериментатора. Однако когда на руку одевали зеленую перчатку, насекомые игнорировали человека даже при достаточно тесном «контакте» с ним.

В целом было замечено, что комары при появлении рядом источников запаха человеческого тела внезапно начинали проявлять интерес к предметам красного, оранжевого и черного цвета, при этом игнорируя аналогичные объекты, окрашенные в зеленый или синий цвета.