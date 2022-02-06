Дополнительные войска НАТО прибыли в Польшу, их разместят рядом с Украиной

НАТО отправляет дополнительные войска в Польшу, фото: Мариуш Блащак

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В Польшу прибыли дополнительные войска США.

Об этом сегодня, 6 февраля, на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились в аэропорту Жешува. Это наш союзнический ответ на растущий кризис, вызванный агрессивными действиями России, — отметил Блащак.

В польском оборонном ведомстве отмечают, что в стране разместят 1,7 тыс. солдат, которые будут действовать на восточном фланге НАТО — в юго-восточной части Польши (т. е. недалеко от границы с Украиной).

Это место привлекает наше внимание, а также внимание НАТО и США, — подчеркивают в Минобороны Польши.

Следует добавить, что США также продолжают поставлять Украине вооружение. Вчера, 5 февраля, в Киев прилетел уже восьмой самолет с дополнительной военной помощью.

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