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Ракурс
НАТО надсилає додаткові війська до Польщі, фото: Маріуш Блащак

Додаткові війська НАТО прибули до Польщі, їх розмістять поруч із Україною (ФОТО)

6 лют 2022, 19:34
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До Польщі прибули додаткові війська США.

Про це сьогодні, 6 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії щойно приземлилися в аеропорту Жешува. Це наша союзницька відповідь на зростаючу кризу, спричинену агресивними діями Росії, — зазначив Блащак.

У польському оборонному відомстві зазначають, що у країні розмісять 1,7 тис. солдатів, які діятимуть на східному фланзі НАТО — у південно-східній частині Польщі (тобто — неподалік від кордону з Україною).

Це місце привертає нашу увагу, а також увагу НАТО та США, — наголошують в Міноборони Польщі.

НАТО надсилає додаткові війська до Польщі, фото: Маріуш Блащак

Варто додати, що США також продовжують постачати Україні озброєння. Вчора, 5 лютого, до Києва прилетів вже восьмий літак з додатковою військовою допомогою.


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Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, — наголошується в повідомленні, опублікованому сьогодні посольством США у Києві.

Джерело: Ракурс


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