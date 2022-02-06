Додаткові війська НАТО прибули до Польщі, їх розмістять поруч із Україною (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166692-dodatkovi-viyska-nato-prybuly-do-polschi-yih-rozmistyat-poruch-iz-ukrayinou-foto.htmlРакурс
До Польщі прибули додаткові війська США.
Про це сьогодні, 6 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії щойно приземлилися в аеропорту Жешува. Це наша союзницька відповідь на зростаючу кризу, спричинену агресивними діями Росії, — зазначив Блащак.
У польському оборонному відомстві зазначають, що у країні розмісять 1,7 тис. солдатів, які діятимуть на східному фланзі НАТО — у південно-східній частині Польщі (тобто — неподалік від кордону з Україною).
Це місце привертає нашу увагу, а також увагу НАТО та США, — наголошують в Міноборони Польщі.
Варто додати, що США також продовжують постачати Україні озброєння. Вчора, 5 лютого, до Києва прилетів вже восьмий літак з додатковою військовою допомогою.
Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, — наголошується в повідомленні, опублікованому сьогодні посольством США у Києві.