Військові США у Польщі. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n166654-amerykanski-viyskovi-pochaly-prybuvaty-do-shidnoyi-ievropy-foto.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил Сполучених Штатів Америки почали прибувати до Польщі на тлі нарощування російських військ біля кордонів України.

У суботу, 5 лютого, на аеродромі Ясьонка поблизу Жешува сів невеликий літак з першими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії. Це перше перекидання з 1 тис. 700 військових США, які повинні прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО за рішенням президента Джо Байдена. Про це повідомило агентство PAP.

За словами прес-секретаря 18-ї механізованої дивізії майора ЗС Польщі Пшемислава Ліпчинського, в Ясьонку повинні були прибути два літаки. Ще один літак мав прибути в обідню пору, однак США відклали цей рейс. Очікується, що значна частина американських військових прибудуть до Польщі завтра, 6 лютого.

.

Нагадаємо, 3 лютого перші військово-транспортні літаки С-17 Globemaster Військово-повітряних сил США приступили до перекидання підрозділів американської армії в Східну Європу. У Німеччину, Румунію та Польщу відправилися десантники з 82-ї повітряно-десантної дивізії з військової бази «Форт-Брегг» у штаті Північна Кароліна. Очікувалося, що до Німеччини прибудуть 300 військових, а до Польщі попрямують близько 1 тис. 700 військовослужбовців.

Джерело: PAP