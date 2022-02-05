Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Військові США у Польщі. Фото: armyinform.com.ua

Американські військові почали прибувати до Східної Європи (ФОТО)

5 лют 2022, 14:14
999

Військовослужбовці Збройних сил Сполучених Штатів Америки почали прибувати до Польщі на тлі нарощування російських військ біля кордонів України.

У суботу, 5 лютого, на аеродромі Ясьонка поблизу Жешува сів невеликий літак з першими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії. Це перше перекидання з 1 тис. 700 військових США, які повинні прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО за рішенням президента Джо Байдена. Про це повідомило агентство PAP.

За словами прес-секретаря 18-ї механізованої дивізії майора ЗС Польщі Пшемислава Ліпчинського, в Ясьонку повинні були прибути два літаки. Ще один літак мав прибути в обідню пору, однак США відклали цей рейс. Очікується, що значна частина американських військових прибудуть до Польщі завтра, 6 лютого.

Військові США у Польщі. Фото: Міноборони Польщі

Військові США у Польщі. Фото: Міноборони Польщі

Військові США у Польщі. Фото: Міноборони Польщі

Військові США у Польщі. Фото: Міноборони Польщі


.

Нагадаємо, 3 лютого перші військово-транспортні літаки С-17 Globemaster Військово-повітряних сил США приступили до перекидання підрозділів американської армії в Східну Європу. У Німеччину, Румунію та Польщу відправилися десантники з 82-ї повітряно-десантної дивізії з військової бази «Форт-Брегг» у штаті Північна Кароліна. Очікувалося, що до Німеччини прибудуть 300 військових, а до Польщі попрямують близько 1 тис. 700 військовослужбовців.

Джерело: PAP

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів