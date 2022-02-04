США показали перекидання військ до Європи. Фото: РІА Новости

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Підрозділи Збройних сил Сполучених Штатів Америки 3 лютого відправилися до Європи.

Американські десантники з 82-ї повітряно-десантної дивізії піднялися на борт літака, щоб вилетіти з військової бази «Форт-Брегг» у штаті Північна Кароліна. Очікується, що до Німеччини прибудуть 300 військових, а до Польщі попрямують близько 1 тис. 700 військовослужбовців. Про це повідомило агентство Reuters.

У Вашингтоні раніше заявляли, що для захисту Східної Європи від можливого поширення кризи через зосередження російських військ поблизу України направлять до Польщі та Румунії майже 3 тис. додаткових солдатів.

Нагадаємо, 3 лютого повідомлялося, що перші військово-транспортні літаки С-17 Globemaster Військово-повітряних сил США приступили до перекидання підрозділів американської армії в Східну Європу.

Джерело: Reuters