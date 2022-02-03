США перекидають війська в Європу. Фото: usmilitaryupdate

https://racurs.ua/ua/n166592-ssha-pochaly-perekydaty-viyska-do-shidnoyi-ievropy-cnn.html

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Сполучені Штати Америки почали переправляти війська до країн Європи.

Перші військово-транспортні літаки С-17 Globemaster Військово-повітряних сил США приступили до перекидання підрозділів американської армії в Східну Європу. Літаки з американськими військовослужбовцями 3 лютого вилетіли з бази «Форт-Брегг» у штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що переважна частина військових розміститься у Польщі, а кілька підрозділів розташуються в Німеччині.

База «Форт Брегг» — одна з головних військових баз армії США. Її загальна чисельність станом на 2010 рік становила 39 тис. 457 осіб. Тут базуються 82-ма повітряно-десантна дивізія армії, а також штаб Командування сил армії США і Командування резерву армії США.

Нагадаємо, нещодавно американський президент Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил Сполучених Штатів у східній Європі через загрозу вторгнення Російської Федерації в Україну. Насамперед мали прибути підрозділи 82-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил США.

У Пентагоні запланували розгортання приблизно 2 тис. військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, зокрема, у Румунії. Частина військ, які планували перекинути в Східну Європу, уже розміщені в європейських країнах.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що передислокація військ США має оборонний і пропорційний характер. Також це «чіткий сигнал, що НАТО зробить все необхідне для захисту та оборони всіх союзників».

Джерело: CNN