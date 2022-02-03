США перебрасывают войска в Европу. Фото: usmilitaryupdate

https://racurs.ua/n166592-ssha-nachali-perebrasyvat-voyska-v-vostochnuu-evropu-cnn.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки начали переправлять войска в страны Европы.

Первые военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster Военно-воздушных сил США приступили к переброске подразделений американской армии в Восточную Европу. Самолеты с американскими военнослужащими 3 февраля вылетели с базы «Форт-Брэгг» в штате Северная Каролина. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что подавляющая часть военных разместится в Польше, а несколько подразделений расположатся в Германии.

База «Форт Брэгг» —одна из главных военных баз армии США. Ее общая численность по состоянию на 2010 год составляла 39 тыс. 457 человек. Здесь базируются 82-я воздушно-десантная дивизия армии, а также штаб Командования сил армии США и Командования резерва армии США.

Напомним, недавно американский президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил Соединенных Штатов в восточной Европе из-за угрозы вторжения Российской Федерации в Украину. Прежде всего должны были прибыть подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США.

В Пентагоне запланировали развертывание примерно 2 тыс. военнослужащих США в Польше и еще нескольких тысяч в юго-восточных странах НАТО, в частности, в Румынии. Часть войск, которые планировали перебросить в Восточную Европу, уже размещены в европейских странах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что передислокация войск США имеет оборонительный и пропорциональный характер. Также это «четкий сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников».

Источник: CNN