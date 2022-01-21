“Зеленые человечки” и кибератаки РФ - Байден назвал цену гибридной атаки РФ

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Ракурс

Джо Байден, президент США, назвал возможные гибридные формы агрессии России, на которые США с партнерами будут реагировать введением строгих санкций.

Я был совершенно четким с президентом Путиным — у нас нет недоразумений. Если любые российские подразделения пересекут границу Украины — это вторжение. Следовательно, ответ будет — жесткая и скоординированная экономическая реакция. Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы. Россия ранее неоднократно свидетельствовала, что готова прибегать к агрессивным мерам, не входящим в категорию открытых военных действий: так называемые «атаки в серой зоне» и операции российских военных без российской формы, — цитирует Байдена «Голос Америки».

В частности, президент США напомнил о «зеленых человечках» — кадровых военных России без опознавательных знаков вооруженных сил РФ.

Также Байден заявил, что кибератаки будут расцениваться как форма гибридной агрессии России против Украины.

Вашингтон обещает «строгий и скоординированный экономический ответ» для Москвы в случае вторжения. Американский президент убежден, что Путин «заплатит высокую цену».

Напомним, Байден заявил, что «незначительное вторжение» России может вызвать менее сильный ответ со стороны НАТО. Президент Владимир Зеленский на это отреагировал, что «незначительных агрессий и маленьких народов не бывает». После этих слов спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом будет расценивать пересечение украинских границ любыми подразделениями российской армии как вторжение.

Журналисты российской службы «Радио Свобода» и независимой группы военных расследователей Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях доказательства того, что командование РФ забрало военных контрактников из азиатской части России на шесть-девять месяцев на «учения» и «командировку» в Украину.