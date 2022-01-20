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21 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n165982-21-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 21 января — день преподобного Григория Печерского. Он отличался смирением духа и за свою веру получил от Господа умение исцелять болезни молитвами. Также Григорий мог с помощью одного слова вразумлять преступников и избавлять людей от бесов.
Также он предсказал поражение военного похода князя Ростислава и его гибель. Григорий встретился с военными на Днепре и предупредил их, но они лишь посмеялись со слов преподобного. А сам переяславский князь так сильно разозлился, что даже приказал связать и утопить преподобного. Григорий погиб, а пророчество сбылось. Ростислав и его войско утонули, спасаясь от половцев. Преподобного Григория похоронили в Антониевых пещерах и его мощи до сих пор находятся в Киево-Печерской лавре.
21 января считается особой датой для кумовьев. В этот день кумовья ходят в гости друг к другу, дарят своим крестникам лакомство. Существовало поверье: если в этот день хорошо угостить своих кумов, то крестник весь год будет здоровым. В этот день наши предки проводили разные обряды, чтобы защитить дом от нечистой силы. Например, обходили дом вечером три раза по часовой стрелке и читали молитвы.
Чего нельзя делать:
- 21 января запрещалось переедать и злоупотреблять алкоголем;
- в этот день не стоит ссориться со своими родственниками, друзьями;
- после захода солнца наши предки старались не выходить на улицу;
- не ленитесь и не лежите долго в постели.
Приметы:
- если на небе видно много звезд и месяц очень яркий, вскоре начнутся морозы;
- если собака спит на улице и свернулась в клубок, ждите холодов;
- запотели окна в доме, начнется оттепель;
- 21 января сильный холод — скоро будет тепло.
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