https://racurs.ua/n165982-21-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 21 января — день преподобного Григория Печерского. Он отличался смирением духа и за свою веру получил от Господа умение исцелять болезни молитвами. Также Григорий мог с помощью одного слова вразумлять преступников и избавлять людей от бесов.

Также он предсказал поражение военного похода князя Ростислава и его гибель. Григорий встретился с военными на Днепре и предупредил их, но они лишь посмеялись со слов преподобного. А сам переяславский князь так сильно разозлился, что даже приказал связать и утопить преподобного. Григорий погиб, а пророчество сбылось. Ростислав и его войско утонули, спасаясь от половцев. Преподобного Григория похоронили в Антониевых пещерах и его мощи до сих пор находятся в Киево-Печерской лавре.

21 января считается особой датой для кумовьев. В этот день кумовья ходят в гости друг к другу, дарят своим крестникам лакомство. Существовало поверье: если в этот день хорошо угостить своих кумов, то крестник весь год будет здоровым. В этот день наши предки проводили разные обряды, чтобы защитить дом от нечистой силы. Например, обходили дом вечером три раза по часовой стрелке и читали молитвы.

Чего нельзя делать:

21 января запрещалось переедать и злоупотреблять алкоголем;

в этот день не стоит ссориться со своими родственниками, друзьями;

после захода солнца наши предки старались не выходить на улицу;

не ленитесь и не лежите долго в постели.

Приметы: