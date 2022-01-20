https://racurs.ua/ua/n165982-21-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 21 січня — день преподобного Григорія Печерського. Він відрізнявся смиренністю духа та за свою віру отримав від Господа вміння зцілювати хвороби своїми молитвами. Також Григорій міг лише за допомогою одного слова напоумляти злочинців і позбавляти людей бісів.

Також він передбачив поразку військового походу князя Ростислава і його загибель. Григорій зустрівся з військовими на Дніпрі та попередив їх, але вони лише посміялися зі слів преподобного. А сам переяславський князь так сильно розлютився, що навіть наказав зв’язати та втопити преподобного. Григорій загинув, а пророцтво справдилося. Ростислав та його військо потонули, рятуючись від половців. Преподобного Григорія поховали в Антонієвих печерах і його мощі до нині знаходяться в Києво-Печерській лаврі.

21 січня вважається особливою датою для кумів. Цього дня куми ходять в гості одне до одного, дарують своїм хрещеникам ласощі. Існувало повір’я: якщо в Кумів день добре пригостити своїх кумів, то хрещеник весь рік буде здоровим.

Цього дня наші пращури також проводили різні обряди, які допомагали захистити оселю від нечистої сили. Наприклад, обходили будинок увечері три рази за годинниковою стрілкою та читали молитви.

Чого не можна робити:

21 січня заборонялося переїдати та зловживати алкоголем;

цього дня не варто сваритися зі своїми родичами, друзями;

після заходу сонця наші пращури намагалися не виходити на вулицю;

не ледарюйте і не лежіть довго в ліжку.

Прикмети: