Артилерійські снаряди для України підготувала Чехія

https://racurs.ua/ua/n165981-artyleriyski-snaryady-dlya-ukrayiny-pidgotuvala-chehiya.html

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Міністерство оборони Чехії готове надати Україні артилерійські снаряди у випадку нападу Росії.

Пропозиція уряду про надання Україні боєприпасів буде представлена в середу, 26 січня. Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони Чехії Яна Цехмейстерова, передає irozhlas.

Це боєприпаси, які готові до такої допомоги, якщо уряд схвалить її. Україна — історичний партнер для Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю і підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міноборони розглядає можливість надання будь-якої допомоги, — заявила речниця.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки (США) без публічного розголосу виділили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги наприкінці 2021 року. Кошти виділили на тлі нарощування російських військ на кордоні.

Джерело: irozhlas