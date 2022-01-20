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Ракурс

Артиллерийские снаряды для Украины подготовила Чехия

20 янв 2022, 22:08
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Министерство обороны Чехии готово предоставить Украине артиллерийские снаряды в случае нападения России.

Предложение правительства о предоставлении Украине боеприпасов будет представлено в среду, 26 января. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Яна Цехмейстерова, передает irozhlas.

Это боеприпасы, которые готовы для предоставления помощи, если правительство одобрит ее. Украина — исторический партнер для Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем его путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассматривает возможность предоставления какой-либо помощи, — заявила спикер.


Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки (США) без публичной огласки выделили Украине 200 миллионов долларов военной помощи в конце 2021 года. Средства выделили на фоне наращивания русских войск на границе.

Источник: irozhlas

Источник: Ракурс


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