Артиллерийские снаряды для Украины подготовила Чехия

https://racurs.ua/n165981-artilleriyskie-snaryady-dlya-ukrainy-podgotovila-chehiya.html

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Министерство обороны Чехии готово предоставить Украине артиллерийские снаряды в случае нападения России.

Предложение правительства о предоставлении Украине боеприпасов будет представлено в среду, 26 января. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Яна Цехмейстерова, передает irozhlas.

Это боеприпасы, которые готовы для предоставления помощи, если правительство одобрит ее. Украина — исторический партнер для Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем его путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассматривает возможность предоставления какой-либо помощи, — заявила спикер.



Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки (США) без публичной огласки выделили Украине 200 миллионов долларов военной помощи в конце 2021 года. Средства выделили на фоне наращивания русских войск на границе.

Источник: irozhlas