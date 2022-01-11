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Ракурс

США выделили «тайную» военную помощь Украине — CNN

11 янв 2022, 09:40
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Соединенные Штаты Америки (США) без публичной огласки выделили Украине 200 миллионов долларов военной помощи в конце 2021 года.

Средства выделили на фоне наращивания русских войск на границе. Об этом сообщает CNN.

Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины, — написали CNN.

СМИ сообщает, что эта информация получила подтверждение в четырех источниках. Пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую оборонную продукцию, которую США предоставляли в прошлом, в том числе и летальное вооружение.


Речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено только за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации с безопасностью в Европе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Женеве сегодня, 10 января, состоялась американо-российская встреча в рамках Диалога по стратегической стабильности. В ходе переговоров делегация США отвергла любые возможности сворачивания политики открытых дверей НАТО для других стран, в том числе для Украины.

Источник: Ракурс


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