https://racurs.ua/n165527-ssha-vydelili-taynuu-voennuu-pomosch-ukraine-cnn.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки (США) без публичной огласки выделили Украине 200 миллионов долларов военной помощи в конце 2021 года.

Средства выделили на фоне наращивания русских войск на границе. Об этом сообщает CNN.

Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины, — написали CNN.

СМИ сообщает, что эта информация получила подтверждение в четырех источниках. Пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую оборонную продукцию, которую США предоставляли в прошлом, в том числе и летальное вооружение.

Речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено только за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации с безопасностью в Европе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Женеве сегодня, 10 января, состоялась американо-российская встреча в рамках Диалога по стратегической стабильности. В ходе переговоров делегация США отвергла любые возможности сворачивания политики открытых дверей НАТО для других стран, в том числе для Украины.