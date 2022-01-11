Резкий скачок ковидной статистики — в Киеве пятая часть всех новых больных

https://racurs.ua/n165526-rezkiy-skachok-kovidnoy-statistiki-v-kieve-pyataya-chast-vseh-novyh-bolnyh.html

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5 тыс. 429 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 января 2022 года. В частности, заболело 306 детей и 168 медработников.

В первый день после долгих праздников, 10 января, в Минздраве сообщалось об 1 тыс. 969 новых случаях COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело уже 3 млн 709 тыс. 871 человек, летальных исходов — 97 тыс. 544.

Самое большое количество новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве — 1 тыс. 192, это пятая часть всех заражений в стране. 10 января столичные медики сообщали только о 398 новых заражениях.

Другие регионы со значительным количеством инфицирований — Полтавская (440) и Харьковская (309) области.

Напомним, уже в двух регионах Украины эпидемическая ситуация соответствует показателям оранжевой карантинной зоны.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 842 тыс. 428 человек, из них получили первую дозу — 14 млн 842 тыс. 426, получили две дозы — 14 млн 39 тыс. 548, получили дополнительную дозу — 6 тыс. 669, бустерную — 28 тыс. 85 человек. В общей сложности проведено 28 млн 916 тыс. 728 прививок.