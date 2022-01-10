Новый прогноз пандемии коронавируса дала ВОЗhttps://racurs.ua/n165490-novyy-prognoz-pandemii-koronavirusa-dala-voz.htmlРакурс
Пандемия коронавируса в мире в 2022 году будет сложной в течение следующих трех месяцев.
Поведение болезни COVID-19 заключается в том, что он накапливается, а затем резко возрастает, а потом снова спадает, а затем снова растет. И так происходит примерно каждые три-четыре месяца. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро, сообщает Essex Live.
Я опасаюсь, что мы движемся через марафон, но сейчас нет реального способа сказать, что мы уже в конце. Мы видим конец, но нас там еще нет, — заявил специалист.
Набарро добавил, что можно восстановить экономику во многих странах, но властям нужно хорошо планировать политику, когда происходят коронавирусные всплески. Отметил, что ни в одной стране нет возможности для введения серьезных ограничений, особенно в бедных странах. Представитель ВОЗ предположил, что помимо штамма «Омикрон» могут появиться и другие варианты, поскольку вирус продолжает развиваться.
За весь период пандемии в мире было выявлено более 307,9 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 5,5 млн смертей от последствий заболевания.
Напомним, в ВОЗ заявили, что пандемию коронавируса можно будет преодолеть уже в 2022 году, если страны мира будут сообща противостоять ей. В организации убеждены, что несправедливость в распределении вакцин среди стран мира увеличивает риск эволюции ковида.
Источник: Essex Live