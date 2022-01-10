https://racurs.ua/n165489-tysyachu-zelenskogo-teper-mojno-snyat-s-plastikovoy-karty-kak-poluchit.html

Ракурс

Тысячу за вакцинацию могут получить все полностью вакцинированные украинцы, оформившие карточку «e-Підтримка».

Отныне можно получить не только онлайн вариант, но и пластиковую карту. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Выдавать такие карточки уже начал «Альфа-Банк» и Monobank. Чтобы получить карту в «Альфа-Банке», нужно иметь паспорт и ИНН и обратиться в любое отделение банка. Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. В банке отмечают, что такая карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу же в отделении.

Действующие клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку «Новой почтой», или обратившись непосредственно в отделение.

Алгоритм получения пластиковой карты в «Альфа-Банк»:

оформить карточку в отделении;

скачать приложение «Дія» и в разделе «Услуги» выбрать «е-Підтримка», отправить заявку на получение средств и выбрать карту «Альфа-Банка»;

после выбора карты в «Дії», 1000 гривен перечисляется сразу на счет.

Клиенты Monobank уже с завтрашнего дня, 11 января, также могут заказать пластик к своей карточке с доставкой на выбранное отделение «Новой Почты».

Алгоритм получения пластиковой карты в Monobank:

в последней версии программы зайти в свою карту «Підтримка»;

выдвинуть карту свайпом влево и в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту»;

выпуск карты бесплатный, но необходимо оплатить тариф за доставку карты «Новой Почтой» — 50 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысячу Зеленского начали продавать на OLX дельцы — платформа заявила, что будет удалять такие объявления, поскольку они не соответствуют правилам платформы.

Источник: РБК-Украина