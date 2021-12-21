Тысяча. Фото:

https://racurs.ua/n164722-tysyacha-zelenskogo-za-moshennichestvo-nakajut-banki-olx-udalit-obyavleniya.html

Ракурс

Тысячу Зеленского начали продавать на OLX дельцы — платформа заявила, что будет удалять такие объявления, поскольку они не соответствуют правилам площадки.

Уже удалили несколько десятков таких объявлений. Об этом сообщает «Лига».

В компании заявляют, что в OLX Украина настроили 24 новых фильтра по ключевым словам и удалили 78 объявлений.

Появляться подобный контент начал с 12 декабря, и с этого момента мы его начали модерировать. Мониторим подобные «предложения» для деактивации, поскольку такие объявления не законны и не соответствуют правилам платформы, — отметили в компании.



В то же время Нацбанк требует от банков, которые выпускают карты «єПідтримка», следить за целевым использованием этих средств. Чтобы люди не покупали ничего, кроме разрешенных товаров услуг, банкиров просят тщательно проверять МСС-коды продавцов. Эти коды свидетельствуют о сфере деятельности предприятия.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысяча Зеленского тратится украинцами не только на книги и путешествия. Упорные «предприниматели» уже начали продавать выплату за вакцинацию за наличные деньги. При этом самую «тысячу» оценивают дешевле — в несколько сотен. Соответствующие предложения уже появляются в соцсетях.