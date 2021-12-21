Тисяча. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164722-tysyacha-zelenskogo-za-shahraystvo-karatymut-banky-olx-vydalyatyme-ogoloshennya.html

Ракурс

Тисячу Зеленського почали продавати на OLX ділки — платформа заявила, що видалятиме такі оголошення, оскільки вони не відповідають правилам платформи.

Наразі вже видалили кілька десятків таких оголошень. Про це повідомляє «Ліга».

У компанії заявляють, що в OLX Україна налаштували 24 нових фільтри за ключовими словами та видалили 78 оголошень.

З’являтися подібний контент почав із 12 грудня, і з цього моменту ми його почали модерувати. Моніторимо подібні «пропозиції» для деактивації, оскільки такі оголошення не законні й не відповідають правилам платформи, — зазначили в компанії.



Натомість Нацбанк вимагає від банків, які випускають картки «єПідтримка», стежити за цільовим використанням цих коштів. Щоби люди не купували нічого, крім дозволених товарів послуг, банкірів просять ретельно перевіряти МСС-коди продавців. Ці коди свідчать про сферу діяльності підприємства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисяча Зеленського витрачається українцями не тільки на книжки й подорожі. Завзяті «підприємці» вже почали продавати виплату за вакцинацію за готівку. При цьому саму «тисячу» оцінюють дешевше — у кілька сотень. Відповідні пропозиції вже з’являються в соцмережах.