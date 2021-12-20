Тисяча. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164684-tysyacha-zelenskogo-yak-otrymaty-bez-diyi.html

Ракурс

Тисячу Зеленського за вакцинацію можна отримати без застосунку «Дія» та наявності картки в банку.

Виплата за програмою «єПідтримка» для таких людей стане доступною з другого кварталу або другого півріччя 2022 року. Про це розповів заступник голови ОП Ростислав Шурма.

За його словами, уряд зробив ставку на цифровий канал отримання цих коштів як найбільш ефективний і найбільш швидкий. Але для тих людей, які не будуть у змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність додатку «Дія», або через відсутність цифрового банкінгу, або через брак пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі запропонований механізм отримання цих коштів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисячу Зеленського пообіцяли виплатити в уряді й тим, хто отримав щеплення від коронавірусу за кордоном.