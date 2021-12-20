Тысяча. Фото: УП

https://racurs.ua/n164684-tisyacha-zelenskogo-yak-otrimati-bez-diyi.html

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Тысячу Зеленского за вакцинацию можно получить без применения «Дії» и наличия карты в банке.

Выплата по программе «єПідтримка» для таких людей станет доступна со второго квартала или второго полугодия 2022 года. Об этом рассказал заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

По его словам, правительство сделало ставку на цифровой канал получения этих средств как наиболее эффективный и наиболее быстрый. Но для тех людей, которые не будут в состоянии получить средства цифровым способом либо из-за отсутствия приложения «Дія», либо из-за отсутствия цифрового банкинга, либо из-за нехватки пластиковых карт, будет во втором квартале или во втором полугодии предложен механизм получения этих средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысячу Зеленского пообещали выплатить в правительстве и тем, кто получил прививку от коронавируса за границей.