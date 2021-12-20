Порошенко подписали подозрение в госизмене по делу о поставках угля из ОРДЛО

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Ракурс

Экс-президенту Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу об угольных сделках Виктора Медведчука.

Нардеп и лидер «Евросолидарности» подозревается в государственной измене. Документ, по словам экс-секретаря СНБО и партийного функционера «ЕС» Александра Турчинова, подписал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Симоненко. Его направили Порошенко по почте.

Симоненко является другом Олега Татарова (заместитель главы Офиса президента — «Ракурс»). Сама генпрокурор, как обычно, в такие скользкие истории не входит, ее на месте нет. Поэтому Симоненко на время и.о. и вправе подписать подозрение депутату Порошенко, — прокомментировали подозрение Порошенко журналисты ТГ-канала «Украинской правды».

Турчинов на брифинге призвал власти не надеяться, что Порошенко избежит общения со следователями.

Он вернется в Украину после международной поездки и короткого отпуска, — сказал Турчинов.

Он считает, что действующие власти полностью копируют Януковича и его режим в борьбе с политическими оппонентами.

Они повторят финал Януковича и его режима, — заявил Турчинов.

Адвокат Порошенко Игорь Головань рассказал, что уголовное производство, в рамках которого было объявлено подозрение, касается расследования схемы поставки угля из временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины.

Производство расследуется по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации.

Это очередное фейковое дело, связанное с поставкой угля, государственными украинскими шахтами, и полная выдумка. Свидетельствует об этом, во-первых, то, что подозрение не решилась подписать сама генеральная прокурорка и срочно ушла в отпуск… И во-вторых, это подозрение перегружено словами «неустановленное лицо», «неустановленное время», «неустановленным способом», — рассказал Головань.

В сентябре-ноябре 2021 года в рамках производства правоохранители уже сообщали о подозрении депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Госбюро расследований 17 декабря пыталось вручить повестку Порошенко, но тот уехал.

«Европейская солидарность» назвала дело «фейком и ложью, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов Зеленского», а также «технологией отвлечения внимания от сплошных провалов и громких скандалов» власти.

4 декабря бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что в ближайшее время Офис генпрокурора может выдвинуть Порошенко подозрение в деле о поставках угля из ОРДЛО.