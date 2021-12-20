Порошенку підписали підозру в держзраді у справі про постачання вугілля з ОРДЛО

https://racurs.ua/ua/n164683-poroshenku-pidpysaly-pidozru-v-derjzradi-u-spravi-pro-postachannya-vugillya-z-ordlo.html

Ракурс

Екс-президенту Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді у справі про вугільні оборудки Віктора Медведчука.

Нардепа і лідера «Євросолідарності» підозрюють у державній зраді. Документ, за словами екс-секретаря РНБО і партійного функціонера «ЄС» Олександра Турчинова, підписав заступник генпрокурора Ірини Венедіктової Симоненко. Його спрямували Порошенку поштою.

Симоненко є другом Олега Татарова (заступник голови Офісу президента — «Ракурс»). Самої генпрокурорки, яка зазвичай у такі слизькі історії не входить, на місці немає. Тому Симоненко тимчасово в.о. і має право підписати підозру депутату Порошенку, — прокоментували підозру Порошенку журналісти ТГ-каналу «Української правди».

Турчинов на брифінгу закликав владу не сподіватися на те, що Порошенко уникне спілкування зі слідчими.

Він повернеться в Україну після міжнародної поїздки та короткої відпустки, — сказав Турчинов.

Він вважає, що чинна влада повністю копіює Януковича та його режим у боротьбі з політичними опонентами.

Воно повторять також фінал Януковича та його режиму, — заявив Турчинов.

Адвокат Порошенка Ігор Головань розповів «Суспільному», що кримінальне провадження, в межах якого була оголошена підозра, стосується розслідування схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям ЛНР та ДНР групою громадян України.

Провадження розслідується за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації.

Це чергова фейкова справа, пов’язана з постачанням вугілля, державними українськими шахтами, і повнісінька вигадка. Свідчить про це, по-перше, те, що підозру не наважилася підписати сама генеральна прокурорка і терміново пішла у відпустку… І по-друге, ця підозра перевантажена словами «невстановлена особа», «невстановлений час», «невстановленим способом», — розповів Головань.

У вересні-листопаді 2021 року в межах провадження правоохоронці вже повідомляли про підозру депутату від «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. Держбюро розслідувань 17 грудня намагалося вручити повістку Порошенку, але той поїхав.

«Європейська солідарність» назвала справу «фейком і брехнею, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського» і «технологією відволікання уваги від суцільних провалів та гучних скандалів» влади.

4 грудня колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що найближчим часом Офіс генпрокурора може висунути Порошенку підозру у справі щодо постачання вугілля з ОРДЛО.