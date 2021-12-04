Порошенку вручать підозру справі про поставки вугілля в ОРДЛО - екс-прокурор

https://racurs.ua/ua/n163990-poroshenku-vruchat-pidozru-u-spravi-pro-postavky-vugillya-v-ordlo-eks-prokuror.html

Ракурс

Петру Порошенку готують підозру у справі про постачання вугілля в ОРДЛО.

Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що найближчим часом Офіс генерального прокурора може пред’явити підозру п’ятому президенту України у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

За його словами, генпрокурорка Ірина Венедіктова зібралася у відрядження, саме тоді підозру й може підписати один із її заступників, який виконуватиме обов’язки генпрокурора. Очільниця ОГП нібито відбуває найближчим часом у десятиденне відрядження до США. Пр це Трепак написав на своїй стоірнці у Фейсбук 4 грудня.

Трепак — колишній заступник генпрокурора Руслана Рябошапки, а зараз адвокат. Він пише про те, що Порошенку готуються вручити підозру у справі про держзраду в рамках закупівлі вугілля за допомогою Медведчука. Сам Трепак із цим не згоден і називає «політичним рішенням».

Підготовлений Офісом генерального прокурора проект підозри наразі вивчається в Офісі президента. Вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства. Очевидно, що цей хід влади інформаційно переб'є болючі для неї теми суспільного обговорення, — написав Трепак.

Колишній заступник генпрокурора заявив, що Венедіктова підписання підозр, які мають політичний резонанс, доручала одному зі своїх заступників. Для цього на потрібний час вона наділяла його статусом «виконуючого обов’язки генпрокурора». А сама в цей час, як пише Трепак, терміново відбувала у відрядження чи відпустку.

Раніше Порошенко коментував звинувачення генерального прокурора щодо вугільних схем проросійського нардепа Віктора Медведчука. Очільниця Офісу генпрокурора заявила, що адміністрація Порошенка грала ключову роль у вугільній схемі кума Путіна.

Екс-глава держави наголосив, що у 2014 році Кабмін і президент «рятували ситуацію в таких умовах», які навіть «не снилися» команді Володимира Зеленського, оскільки тоді Москва влаштувала тотальну блокаду і спричинила енергетичну кризу в Україні.

Він також звинуватив офіс Венедіктової у фальсифікації справи. Крім того, з його слів, ще в листопаді 2014 року було припинено постачання електроенергії з Росії, тоді як за президентства Зеленського його відновили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що по справі Медведчука в майбутньому може пройти й екс-президент Порошенко. На це натякали генпрокурор Ірина Венедіктова та глава СБУ Іван Баканов.