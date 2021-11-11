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Ракурс
Петро Порошенко та Володимир Зеленський, фото: «Високий замок»

Розрив між Зеленським і Порошенком скоротився до 7% - соцопитування

11 лис 2021, 13:10
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Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних вподобань українців.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного в період з 4 по 9 листопада, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».


Якби вибори президента відбулися найближчим часом, cеред тих респондентів, хто голосуватиме та визначився з вибором, голоси розподілилися б так:

  • за Зеленського проголосували б 21,8%;
  • Петра Порошенка готові підтримати 14,5%;
  • Юрія Бойка — 11,0%;
  • Юлію Тимошенко — 10,8%;
  • Дмитра Разумкова — 8,8%;
  • Євгена Мураєва — 6,4%;
  • Ігоря Смешка — 6,2%;
  • Володимира Гройсмана — 5,7%;
  • Олега Ляшка — 4,0%;
  • Андрія Садового — 2,6%;
  • Олега Тягнибока — 2,4%;
  • Віталія Кличка — 1,7%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. В ньому взяли участь 5 тис. респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Джерело: Ракурс


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