Розрив між Зеленським і Порошенком скоротився до 7% - соцопитування

Петро Порошенко та Володимир Зеленський, фото: «Високий замок»

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Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних вподобань українців.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного в період з 4 по 9 листопада, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, cеред тих респондентів, хто голосуватиме та визначився з вибором, голоси розподілилися б так:

за Зеленського проголосували б 21,8%;

Петра Порошенка готові підтримати 14,5%;

Юрія Бойка — 11,0%;

Юлію Тимошенко — 10,8%;

Дмитра Разумкова — 8,8%;

Євгена Мураєва — 6,4%;

Ігоря Смешка — 6,2%;

Володимира Гройсмана — 5,7%;

Олега Ляшка — 4,0%;

Андрія Садового — 2,6%;

Олега Тягнибока — 2,4%;

Віталія Кличка — 1,7%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. В ньому взяли участь 5 тис. респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.