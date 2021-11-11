Розрив між Зеленським і Порошенком скоротився до 7% - соцопитування

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Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних вподобань українців.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного в період з 4 по 9 листопада, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, cеред тих респондентів, хто голосуватиме та визначився з вибором, голоси розподілилися б так:
- за Зеленського проголосували б 21,8%;
- Петра Порошенка готові підтримати 14,5%;
- Юрія Бойка — 11,0%;
- Юлію Тимошенко — 10,8%;
- Дмитра Разумкова — 8,8%;
- Євгена Мураєва — 6,4%;
- Ігоря Смешка — 6,2%;
- Володимира Гройсмана — 5,7%;
- Олега Ляшка — 4,0%;
- Андрія Садового — 2,6%;
- Олега Тягнибока — 2,4%;
- Віталія Кличка — 1,7%.
Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. В ньому взяли участь 5 тис. респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.
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