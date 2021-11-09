Зеленський став лідером антирейтингу – опитування. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n162809-zelenskyy-stav-liderom-antyreytyngu-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Президентський рейтинг оновили соціологи — в ньому і далі лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський. Однак все менше українців хочуть голосувати за нього на наступних виборах.

За Зеленського готові голосувати 18,6% опитаних. Натомість лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка підтримує 12,6% українців. Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії SOCIS.

Далі йдуть Юрій Бойко (8,2%), Юлія Тимошенко (7,8%), Дмитро Разумков (4,5%), Євгеній Мураєв (4%). Інші кандидати мають значно меншу підтримку.

Також Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків. 56,6% українців проти того, щоб він балотувався на другий термін. 29,3% опитаних не будуть підтримувати Зеленського за жодних обставин, якщо він все ж балотуватиметься.

Не надто відстав і Петро Порошенко — 28,8% українців теж не готові його підтримувати на наступних виборах. В трійку лідерів антирейтингу входить і нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко (25,3%).

Опитування проводили з 29 жовтня по 4 листопада. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій.

Похибка вибірки не перевищує 2,4%. Соціологічна компанія не вказала замовника опитування.

Нагадаємо, за даними соціалістичної групи «Рейтинг», Зеленський очолює рейтинг довіри українців. Чинному главі держави довіряють 39% респондентів.