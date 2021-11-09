Зеленский стал лидером антирейтинга – опрос. Фото: ukranews.com

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Ракурс

Президентский рейтинг обновили социологи — в нем и дальше лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский. Однако все меньше украинцев хотят голосовать за него на следующих выборах.

За Зеленского готовы голосовать 18,6% опрошенных. Тем временем лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко поддерживает 12,6% украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании SOCIS.

Далее следуют Юрий Бойко (8,2%), Юлия Тимошенко (7,8%), Дмитрий Разумков (4,5%), Евгений Мураев (4%). Другие кандидаты имеют значительно меньшую поддержку.

Также Владимир Зеленский имеет самый большой антирейтинг среди политиков. 56,6% украинцев против того, чтобы он баллотировался на второй срок. 29,3% опрошенных не будут поддерживать Зеленского ни при каких обстоятельствах, если он все-таки будет баллотироваться.

Ненамного отстал и Петр Порошенко — 28,8% украинцев тоже не готовы его поддерживать на следующих выборах. В тройку лидеров антирейтинга входит и нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко (25,3%).

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Ошибка выборки не превышает 2,4%. Социологическая компания не указала заказчику опроса.

Напомним, по данным социалистической группы «Рейтинг», Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев. Действующему главе государства доверяют 39% респондентов.