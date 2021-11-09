Зеленского покатали на новом поезде и пообещали 20 составов за два года

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому 9 ноября показали новый региональный дизель-поезд украинского производства.

Поезд ДПКР-3 был построен в 2021 году на Крюковском вагоностроительном заводе. Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром инфраструктуры Александром Кубраковым проехались от Дарницы до вокзала «Киев-Пассажирский». Как видно на видео Офиса президента, с ними был и руководитель Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько.

Сначала Зеленского привели в кабину поезда, впоследствии он с чиновниками разговаривали о делах в вагоне.

Кубраков рассказал, что для «Укрзализныци» планируют закупить 20 таких дизель-поездов. Их могут запустить по направлениям Измаил — Одесса, Харьков — Краматорск, Харьков — Лозовая, Харьков — Попасная, Львов — Тернополь — Черновцы (через Залещики) — Коломыя, Попасная — Купянск — Харьков — Сумы — Ворожба.

«Укрзализныця» сейчас эксплуатирует два таких состава.

Третий поступит в конце ноября, еще два — в первом квартале 2021 года. Их пустят на маршруте Киев — Аэропорт «Борисполь».

Зеленский поставил задачу представителю ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» предложить такой формат работы, при котором эти 20 поездов можно будет изготовить в течение следующих двух лет, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Министр инфраструктуры также пообещал запуск программы по обновлению парка грузовых вагонов. «Укрзализныця» заказала у Крюковского вагоностроительного завода 100 пассажирских вагонов. По условиям контракта, 20 вагонов должны поставить до конца 2021 года. Кубраков анонсировал закупку еще не менее 500 вагонов в 2022—2023 годах.