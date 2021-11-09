Зеленського покатали залізницею і пообіцяли 20 поїздів за два роки

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Президенту України Володимиру Зеленському 9 листопада показали новий регіональний дизель-поїзд українського виробництва.

Поїзд ДПКр-3 побудували у 2021 році на Крюківському вагонобудівному заводі. Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим проїхалися від Дарниці до вокзалу «Київ-Пасажирський». Як видно на відео Офісу президента, з ними був і керівник Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько.

Спочатку Зеленського привели у кабіну поїзда, згодом він з урядовцями розмовляли про справи у вагоні.

Кубраков розповів, що для «Укрзалізниці» планують закупити 20 таких дизель-поїздів. Їх можуть запустити за напрямками Ізмаїл — Одеса, Харків — Краматорськ, Харків — Лозова, Харків — Попасна, Львів — Тернопіль — Чернівці (ч/з Заліщики) — Коломия, Попасна — Куп’янськ — Харків — Суми — Ворожба.

«Укрзалізниця» нині експлуатує два таких склади.

Третій надійде наприкінці листопада, ще два — у першому кварталі 2021 року. Їх пустять на маршруті Київ — Аеропорт «Бориспіль».

Зеленський поставив завдання представнику ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» запропонувати такий формат роботи, при якому ці 20 потягів можна буде виготовити впродовж наступних двох років, — цитує главу держави його прес-служба.

Міністр інфраструктури також пообіцяв запуск програми з оновлення парку вантажних вагонів. «Укрзалізниця» замовила у Крюківського вагонобудівного заводу 100 пасажирських вагонів. За умовами контракту, 20 вагонів мають бути поставлені до кінця 2021 року. Кубраков анонсував закупівлю ще щонайменше 500 вагонів у 2022−2023 роках.