3 млрд грн карантинної допомоги українцям може виділити Рада

https://racurs.ua/ua/n162807-3-mlrd-grn-karantynnoyi-dopomogy-ukrayincyam-moje-vydilyty-rada.html

Ракурс

Матеріальну допомогу для українців, які сидять без роботи на карантині, може виділити Верховна Рада. На відповідні потреби нардепи пропонують виділити 3 млрд грн з держбюджету на 2021 рік. Законопроект ініціювала група нардепів, серед яких «Слуги народу».

Соцпідтримка стосуватиметься застрахованих осіб у зв’язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання.

Законопроект передбачає внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2021 рік». Нардепи очікують, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19. Також повідомляється, що кошти будуть виділені за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.

У документі вказано, що у 2021 році зафіксовано перевиконання у січні-жовтні планових показників надходжень до дохідної частини держбюджету податку на прибуток підприємств, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та за спеціальне використання води, а також податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).