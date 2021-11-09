3 млрд грн карантинной помощи может выделить Рада - помощь на карантине

https://racurs.ua/n162807-3-mlrd-grn-karantinnoy-pomoschi-ukraincam-mojet-vydelit-rada.html

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Материальную помощь для сидящих без работы на карантине украинцев может выделить Верховная Рада. На соответствующие нужды нардепы предлагают выделить 3 млрд. грн. из госбюджета на 2021 год. Законопроект инициировала группа нардепов, среди которых «Слуги народа».

Соцподдержка будет касаться застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных мер, что привело к временной остановке деятельности хозяйствующих субъектов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год». Нардепы ожидают, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19. Также сообщается, что средства будут выделены за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

В документе указано, что в 2021 году зафиксировано перевыполнение в январе-октябре плановых показателей поступлений в доходную часть госбюджета налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и специальное использование воды, а также налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).