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Ракурс
3 млрд грн карантинной помощи может выделить Рада - помощь на карантине

3 млрд грн карантинной помощи украинцам может выделить Рада

9 ноя 2021, 14:09
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Материальную помощь для сидящих без работы на карантине украинцев может выделить Верховная Рада. На соответствующие нужды нардепы предлагают выделить 3 млрд. грн. из госбюджета на 2021 год. Законопроект инициировала группа нардепов, среди которых «Слуги народа».

Соцподдержка будет касаться застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных мер, что привело к временной остановке деятельности хозяйствующих субъектов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год». Нардепы ожидают, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19. Также сообщается, что средства будут выделены за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.


В документе указано, что в 2021 году зафиксировано перевыполнение в январе-октябре плановых показателей поступлений в доходную часть госбюджета налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и специальное использование воды, а также налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).

Источник: Ракурс


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