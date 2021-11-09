Штрафы за собак без намордников выросли в Украине. Фото: molbuk.ua

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Штрафы за выгул собак без поводков и намордников в Украине выросли.

Сегодня, 9 ноября, начал действовать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира». Штраф от 170 до 340 грн предполагается за выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных). Текст закона опубликован на сайте ВРУ.

Также на такую же сумму оштрафуют, если выгуливать пса в не отведенных для этого местах и не убирать за ним экскременты. Для должностных лиц предусмотрено предупреждение или штраф от 340 до 850 грн. Повторное нарушение в течение года предусматривает увеличение штрафа до 340−510 грн для физических лиц и до 510−1 тыс. 20 грн для чиновников.

Если нарушение сможет причинить вред здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1 тыс. 700 грн до 3 тыс. 400 грн с конфискацией животных, а должностным лицам — от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн с конфискацией животных.

Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере охраны животных от жесткого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, зоопарков, выставок диких животных и тому подобное.

Напомним, во Львовской области суд постановил конфисковать собаку декоративной породы, которая покусала 17-летнюю девушку. Также владелица заплатит 85 грн штрафа.